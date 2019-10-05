أسماء محمد عبدالله تلتقي السفير البريطاني

(سونا) – تسلمت وزيرة الخارجية الأستاذة أسماء محمد عبدالله خلال لقائها السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق رسالة تهنئة من نظيرها البريطاني بمناسبة توليها منصبها، وبحث الجانبان تبادل الزيارات واستمرار الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وحثّت الوزيرة بريطانيا على زيادة جهودها للمساعدة في إعادة اندماج السودان في المجتمع الدولي وإزالة اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

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كما بيّنت أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود السلام ومحادثات السلام المرتقبة مع الحركات المسلحة التي ستنطلق بجوبا يوم 14 أكتوبر.

وجدد السفير البريطاني استعداد بلاده لدعم جهود الحكومة الانتقالية في المجالات كافة.

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