السيادي يقف علي الموسم الزراعي بالجزيرة بالأحد

يبدأ اللواء ركن إبراهيم جابر عضو المجلس السيادي رئيس اللجنة الإقتصادية يوم غد الأحد زيارة لولاية الجزيرة يرافقه خلالها المهندس عيسي عثمان شريف وزير الزراعة والغابات والدكتور ياسر عباس وزير الموارد المائية والري والكهرباء والاستاذ صلاح حسن المدير العام للبنك الزراعي السوداني.

وأعلن المهندس عثمان سمساعه محافظ مشروع الجزيرة في تصريح /لسونا/ أن الزيارة تأتي للووقوف علي سير نمو محصولات العروة الصيفية ومساحات القطن الهندي RR والترتيب لعمليات الحصاد التي تبدأ منتصف الشهر الجاري والإطمئنان علي التحضيرات الجارية لزراعة محصولات العروة الشتوية في مساحة 500 ألف فدان بالتركيز علي محصول القمح في مساحة 400 ألف فدان حسب الخطة التأشيرية للموسم الزراعي 2019م — 2020م ، وسير إنسياب المدخلات الزراعية وتهيئة منظومة الري .

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وعبر سمساعه عن تقديره للإهتمام الكبير الذي ظلت تولية الدولة لإنجاح الموسم الزراعي والنهوض بمشروع الجزيرة . ويشمل برنامج عضو المجلس السيادي والوفد المرافق له زيارات لهيئة البحوث الزراعية ووكالة الري بمدني وعقد إجتماع يضم والي الجزيرة ومحافظ مشروع الجزيرة ومدير عام هيئة البحوث الزراعية ووكيل الري ومدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية ومدير شرطة الولاية وقائد ثاني الفرقه الأولي مشاه بقصر الضيافة وإجتماع تنويري آخر مع القوات النظامية بالولاية ، و يلتقي وزير الزراعة والغابات بالعاملين بوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية برئاسة الوزارة بمدني وكما يلتقي وزير الموارد المائية والري والكهرباء العاملين بوكالة الري بمدني .

سونا

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