وزيرة الخارجية تلتقي السفير الروسي

(سونا) – استقبلت السيدة اسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية بمكتبها اليوم السفير الروسي فلاديمير جيلتوف.

وأكد سفير روسيا لدى السودان دعم بلاده الثابت للسودان ورغبتها في تعزيز التعاون معه في كل المجالات و تنسيق المواقف و تبادل الدعم في المحافل الدولية.

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وأشادت السيدة الوزيرة بالعلاقات الإيجابية بين البلدين والتعاون الثنائي بينهما في العديد من المجالات، كما عبرت عن تقديرها لثبات الموقف الروسي في دعم السودان.

وبحث الاجتماع مشاركة السودان في القمة الروسية الأفريقية بمدينة سوتشي الروسية يومي 23- 24 أكتوبر 2019م.

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