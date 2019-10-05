وزيرة الخارجية تبحث إزالة السودان من قائمة الإرهاب

(سونا) بحثت الأستاذة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية مع القائم بالأعمال الأمريكي الجديد بالخرطوم بريان شوكان تسريع عملية إزالة اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، واستئناف الحوار الهادف لذلك .

وشددت السيدة الوزيرة على أهمية إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب بأسرع ما يمكن؛ لأن ذلك مفتاح لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية مما يساهم في تمكين الحكومة الانتقالية من التصدي للتحديات الاقتصادية التي يواجهها السودان.

من جانبه؛ وصف القائم بالأعمال الأمريكي ما يمر به السودان من تحولات بأنها تاريخية وإيجابية وأن العلاقات بين البلدين تشهد تحولاً تاريخياً، وذكر أن هناك رغبة قوية في واشنطن ومن كل أطراف المجتمع الدولي لمساعدة السودان لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية وأن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هدف مشترك .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني