وزيرة الخارجية تلتقي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة

(سونا) قدّمت الأستاذة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية خلال لقائها مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس هايسوم؛ الشكر والتقدير للأمين العام للأمم المتحدة وللسيد هايسوم لدعم السودان وحث المجتمع الدولي لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية خاصة الدعم القوي من الأمين العام لطلب إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وبحث اللقاء نتائج الاجتماع رفيع المستوى لدعم السودان بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وعدد من قيادات دول العالم، وكذلك مشاركة السودان في اجتماع مجموعة أصدقاء السودان بواشنطن يوم 21 أكتوبر 2019م ممثلاً في شخص السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني. وناقش الطرفان مساعي تنظيم مؤتمر دولي للمانحين للسودان.

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