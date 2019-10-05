الولايات المتحدة: إزالة السودان من قائمة الإرهاب هدف مشترك للبلدين

الخرطوم: باج نيوز

أكد القائم بالأعمال الأمريكي الجديد بالخرطوم، بريان شوكان، وجود رغبة قوية في واشنطن ومن كل أطراف المجتمع الدولي لمساعدة السودان لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية.

وقال شوكان خلال لقائه اليوم “السبت” وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، إن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هدف مشترك للبلدين، وأعلن أن

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العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن تشهد تحولاً تاريخياً، ووصف ما يمر به السودان بأنه تحولات تاريخية وإيجابية.

من جانبها دعت الوزيرة لتسريع عملية إزالة اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، واستئناف الحوار الهادف في هذا الشأن، وشددت على أهمية إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للارهاب بأسرع ما يمكن ونوهت إلى أن الخطوة تُعد مفتاحاً لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ما يساهم في تمكين الحكومة الانتقالية من التصدي للتحديات الاقتصادية التي يواجهها السودان.

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