تدشين منافسات مهرجان الثقافة القومي بالخرطوم

(سونا) – دشنت وزارة الثقافه والإعلام بولاية الخرطوم وبرعاية كريمة من وزارة الثقافة والإعلام الاتحادية ممثلة في المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون، دشنت منافسات مهرجان الثقافة القومي السابع مساء أمس بولاية الخرطوم وذلك بدار الخرطوم جنوب للغناء والموسيقى .

وشرف التدشين السيد والي ولاية الخرطوم الفريق أحمد عابدون حماد والسيد المدير العام للوزارة الولائية الأستاذ المخرج عماد الدين إبراهيم والأستاذ موفق عبد الرحمن محمد – الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون وفي حضور السادة معتمدي المحليات بالولاية ورؤساء الاتحادات الثقافية والفنية وعدد مقدر من الرموز الثقافية وأهل الإبداع و الإعلام وجمهور كبيير ضاقت به جنبات دار الخرطوم جنوب.

قُدمت في الاحتفالية عدد من الفقرات الغنائية المبدعة من كبار الفنانين في مقدمتهم الفنان زكي عبدالكريم والفنان يوسف الموصلي والفنان أبوبكر سيد أحمد والفنان والموسيقار عبدالوهاب محمد وردي والفنان الشاب بدرالدين محمد والفنانة الشابة شذى عبدالرحمن إلى جانب فرقة البالمبو التراثية الذين تغنوا بالأغاني الوطنية وغيرها ووجدت التجاوب والانفعال والتصفيق من الحضور.

Advertisements

وخلال مخاطبته الحضور أكد السيد والي ولاية الخرطوم أن ولايته قدمت للسودان مبدعين في كل المجالات الثقافية والفنية مشيدا” بفرقة الخرطوم جنوب لإسهاماتها في إظهار كبار الفنانيين أمثال عثمان حسين ووردي وغيرهما وأعلن عن تدشن مهرجان الثقافة القومي السابع بكل محليات ولايته في كل ضروب الثقافة والفنون والمشاركة بالفائزين على المستوى القومي ليتنافسوا مع كل الولايات، وقال إن الأبواب مشرعة عبر الوزارة في تقديم الدعم لكل الاتحادات والجماعات الفنية والثقافية وأعلن عن مجانية الإعلان للكيانات في تلفزيون وإذاعة ولاية الخرطوم، وكذلك الإعفاء من الضرائب والرسوم للفعل الثقافي كاشفا”عن طباعة 200 كتاب في الثقافة السودانية عبر هيئة الخرطوم للطباعة والنشر ووجه الوالي كل المحليات بتقديم المسارح مجانا” للمبدعين باستثناء دفع رسوم التشغيل للإسهام في بناء الأمة وحركة التنوير، كما أعلن استعداده لتأهيل مسرح نادي الخرطوم جنوب عبر وزارة الثقافة والسياحة والإعلام بالولاية.

من جانبه، قال معتمد محلية الخرطوم إن الوقت قد حان للاستمتاع والترفيه بعد أيام الثورة وتحقيق الأمن والأمان وأشار إلى أن التاريخ يحفظ لنا بصمات وإبداعات أهل الثقافة والفن في كل الثورات النضالية التي شهدها السودان قبل وبعد الاستقلال وحتى تاريخ اليوم وأكد دعم كل الأنشطة الثقافية والفنية بالمحلية باعتباره واجبا كالصحة والتعليم.

وعلى صعيد متصل أوضح الأمين العام لمجلس رعاية الثقافة والفنون الأستاذ موفق عبدالرحمن محمد أن التنافس في مهرجان الثقافة القومي السابع يغطي 14 ضربا من ضروب الإبداع المتنوعة في ٨ جولات تنافسية، معتبرا” أن المهرجان فرصة لإخراج مزيد من المبدعين للساحة الفنية والثقافية في البلاد لجهة وجود لجان تحكيم ذات خبرة ودراية بالعمل الثقافي والفني وقال إن شعار مهرجان هذا العام يحمل عنوان ثقافة تعزز القيم وتحفز الإبداع مشيدا” بالتنسيق والتكامل العالي فيما بين المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون والوزارة الولائية ومحييا” الولاية باختيار مركز الخرطوم جنوب مسرحا لهذه الفعالية، ولفت إلى أن الإنسان السوداني مسكون بالإبداع الشيء الذي جعلنا يوميا نتفاجأ بمبدعين يدهشوننا بأدائهم في كل مجالات الإبداع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني