ضبط (180) موقعاً لتصنيع الخمور البلدية وتوقيف (233) متهماً بالبحر الأحمر

بورتسودان: الصيحة الآن

ضبطت شرطة أمن المجتمع بولاية البحر الأحمر، (180) موقعاً لتصنيع الخمور البلدية وتمّت إبادة المضبوطات.

وضبطت حملة الشرطة حسب (سونا) اليوم (السبت)، (233) متهماً و(22) جركانة و(115) برميلاً و(122) ماعوناً، ودَمّرت (180) مصنعاً للخمور البلدية، وتَمّ اتّخاذ إجراءات جنائية في مُواجهة المُتّهمين تحت طائلة القانون الجنائي 1991م.

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ووقف مدير دائرة الشؤون العامة بالإنابة العميد شرطة فضل عبده فضل ومدير دائرة الجنايات العميد شرطة عمر أحمد الجعلي ومدير إدارة الجنايات العقيد شرطة مبارك عبد الغفار، على الإنجاز.

وقال الجعلي حسب (المكتب الصحفي للشرطة)، إنّ الضبطية تأتي في سياق دور شرطة أمن المُجتمع في مُحاربة الظواهر السالبة وعلى رأسها صناعة الخُمُور البلدية، وأكّد تَواصُل الحملات للقضاء على التفلُّتات والبؤر الإجرامية، وأضاف أنّ شرطة أمن المُجتمع ستجد كل المُعينات المطلوبة من رئاسة شرطة الولاية.

وأفاد مدير قسم أمن المجتمع بمحلية بورتسودان المقدم شرطة صلاح الشيخ بأن الحملات ستستمر للمحافظة على النسيج المُجتمعي والقضاء على أشكال الجريمة كَافّة.

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