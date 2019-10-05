فوزان وتعادل في الممتاز

الخرطوم: باج نيوز

فاز أهلي شندي على هلال الأبيض بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”السبت” ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز أهداف اللقاء كلاً من عبد الرؤوف، ومفضل.

ورفع ممثل الأبيض رصيده إلى ثماني نقاط، أمّا أهلي شندي فتوقف في محطة سبع نقاط.

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وبملعب المدينة الرياضية بكريمة، حسم التعادل بهدفينٍ لكلٍ نتيجة مباراة الأهلي مروي وضيفه الشرطة القضارف.

ووصل الفريق الشهير بـ”ملوك الشمال” إلى النقطة الثانية، أمّا الشرطة القضارف فحاز على النقطة السابعة.

وفي عطبرة، فاز الفلاّح على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليصل الفريق إلى النقطة الـ”9″، فيما بقي الأهلي بلا رصيد.

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