خلافات حول ملء وتشغيل سد النهضة في ختام اجتماعات الخرطوم

الخرطوم: الصيحة الآن

كشف وزير الري والموارد المائية المهندس ياسر عباس، عن وجود خلافات بشأن لملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي في حال السنوات الجافة، وطالب بإعطاء مزيد من الوقت للجنة الفنية البحثية لحل التعقيدات.

وعبر عن ثقته في اللجنة البحثية التي تم تكوينها بواسطة وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية ورؤساء الاستخبارات من باحثين وخبراء من الدول الثلاث لدراسة وتقديم سيناريوهات محددة لدراسة قواعد الملء الأول والتشغيل لسد النهضة الاثيوبي

واختتمت اجتماعات وزراء مياه السودان واثيوبيا ومصر، بالخرطوم اليوم السبت.

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وأضاف عباس :لابد من استمرار هذه اللجنة لمعالجة النقاط الفنية لحين توصل الدول الثلاث لتفاهمات بشأن الملء دون إضرار لأحد.

وناقش الاجتماع الوزاري خطوات ملء السد وأشار إلى أن عدد سنين ملء البحيرة قد يستغرق من ٤ إلى سبعة سنوات اعتماداً على كون السنة شحيحة الإيراد أم مطيرة.

وقال أن بناء السد الإثيوبي يتم على مراحل، في كل مرحلة يزيد ارتفاع السد ويتم التخزين والتوليد الكهربائي.

وفي سؤال حول مقترح إدخال وسيط رابع في المفاوضات ذكر الوزير أن الخبراء والباحثين من اللجنة البحثية في الدول الثلاث قادرين على إكمال مهمتهم بنجاح ولا تحتاج الدول الوسيط في هذا الأمر.

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