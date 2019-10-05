عائشة تتعهد بتوفير احتياجات المسنين

تعهدت عضو مجلس السيادة الانتقالي، عائشة موسى، بتقديم كل أنواع الدعم الممكنة للمسنين، والعمل مع الجهات المختصة على توفير احتياجاتهم، وأشادت خلال تفقدها دار المسنين ببحري، يوم السبت، بالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين، بمبادرة “أنا سوداني بساعد غيري”.

ودعت عائشة الشباب إلى مواصلة مجهوداتهم في خدمة كبار السن، مضيفة أن هذا العمل من أهم الرسائل التي ترسخ لشعار الثورة (حرية وسلام وعدالة)، مشيرة إلى أن الشباب سيلعب دوراً مهماً في الفترة المقبلة من خلال أحزابه في اختيار الحكومة القادمة عبر الانتخابات، داعية الأحزاب السياسية لوضع برامجها والاستعداد للانتخابات.

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وأكدت عائشة موسى أن الأولوية في الفترة الانتقالية ستكون للسلام، مشيرة إلى المجهودات التي بذلتها الحكومة في هذا الصدد، مضيفة أن مثل هذه المبادرات الشبابية تصب في دعم مسيرة السلام.

من جانبه، رحب مدير دار الضو حجوج لرعاية المسنين، مبارك شريف، بعائشة على مشاركتها والتزامها بتقديم الدعم لتهيئة البيئة الملائمة والعيش الكريم للمسنين.

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