مجلس الوزراء يُطالب بمراجعة قانون الاستثمار ويناقش إعادة المشاريع المتوقفة وملاحقة المال المنهوب

الخرطوم: الصيحة الآن

أَكّدَ اجتماع لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء، ضرورة مُراجعة قانون الاستثمار والتركيز على إنشاء عدد من المشروعات ذات الميزة النسبية، بجانب توفير التمويل للمُنتجين، ونَشر الوعي التّعَاوُني وثقافة الجمعيات التعاونية بالولايات.

وشدد الاجتماع الذي التأم اليوم (السبت)، برئاسة وزير الزراعة والغابات عيسى عثمان الشريف، على أهمية الاِستفادة من مُساهمة العون الإنساني في التنمية، والتّوسُّع في إنتاج المُدخلات الزراعية وتشغيل الشباب وتشجيع التنظيمات النسوية في مجالات الإنتاج، واستعرض الاجتماع خُطة القطاع الإسعافية لـ(200) يوم والتي جاءت وفقاً لأولويات الحكومة الانتقالية في مُعالجة الأزمة الاقتصادية، وإرساء أُسس التنمية المُستدامة من خلال هيكلة السِّياسة المالية وزيادة الإنتاج والصّادر، وتقديم الدعم المُباشر للمُواطنين، وإعادة المشاريع المُتوقِّفة والمُتعثِّرة ومُلاحقة المال المنهوب وبناء احتياطي من النقد الأجنبي وتعزيز الأمن الغذائي والشراكة مع القطاع الخاص.

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