قفل مظاريف صندوق عطاء الصناعةالوطنية لتوريد أدوية

(سونا) كشف مدير الإدارة العامة للشراء والتعاقد بالصندوق القومي للإمدادات الطبية دكتور شهاب الدين علي صديق عن قفل وفتح مظاريف صندوق عطاء الصناعة الوطنية لتوريد أدوية من المصانع الوطنية.

وأكد شهاب لـ”سونا” أن عدد الأصناف المطروحة في العطاء 204 أصناف مما يسهم في توفير عدد كبير جدا من الأصناف المقفولة أصلا للمصانع الوطنية، مشيرا إلى تقديم 20 شركة في العطاء، مؤكداً أن إعلان نتيجة الفرز النهائي ستتم الاثنين القادم الموافق الرابع عشر من الشهر الجاري.

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