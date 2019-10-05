أسرة الطبيب السوداني “مهند” تعرب عن قلقها من اختفاء ابنها في ظروف غامضة بمطار القاهرة

الخرطوم: باج نيوز

أبدت أسرة الطبيب السوداني مهند عبد الرحمن قلقها من اختفاء ابنها مهند من مطار القاهرة يوم الخميس الماضي وأوضحت أنه كان متوجهاً لمقر عمله في السعودية.

وقالت الأسرة في تصريح لـ (باج نيوز) : إن مهند اختفى في مطار القاهرة بعد استلامه (board pass) وكان عائداً إلى الرياض، وأكدت أنه اختفى يوم الخميس الرابعة عصراً ما بين الصالة ٢ والصالة 3.

وقالت الأسرة إن آخر مكالمة لمهند كانت مع شقيقه أحمد بالسعودية ولم يظهر بعدها حتى الآن، وأكدت تواصلهم مع السفارة السودانية بالقاهرة للبحث عنه.

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