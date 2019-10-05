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أسرة الطبيب السوداني “مهند” تعرب عن قلقها من اختفاء ابنها في ظروف غامضة بمطار القاهرة

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مصدر الخبر / باج نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم: باج نيوز

أبدت أسرة الطبيب السوداني مهند عبد الرحمن قلقها من اختفاء ابنها مهند من مطار القاهرة يوم الخميس الماضي  وأوضحت أنه  كان متوجهاً لمقر عمله في .
وقالت الأسرة في تصريح لـ (باج نيوز) : إن مهند اختفى في مطار القاهرة بعد استلامه (board pass) وكان عائداً إلى الرياض، وأكدت أنه اختفى يوم الخميس الرابعة عصراً ما بين الصالة ٢ والصالة 3.

وقالت الأسرة إن  آخر مكالمة لمهند كانت مع شقيقه أحمد بالسعودية ولم يظهر بعدها حتى الآن، وأكدت تواصلهم مع السفارة السودانية بالقاهرة للبحث عنه.

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