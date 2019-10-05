“باج نيوز” يكشف تفاصيل مفاوضات سد النهضة

الخرطوم: باج نيوز

كشفت مصادر موثوقة لـ “باج نيوز” عن رفض السودان وإثيوبيا دخول وسيط رابع في المباحثات الثلاثية بشأن سد النهضة.

فيما توافقت الأطراف الثلاثة على عدم وجود ضرر عند ملء السد في السنوات ذات الإيراد العالي، واختلفت بشأن الملء أثناء السنوات الجافة وفترات الجفاف الممتد.

وأكدت المصادر أن الخرطوم وأديس أبابا رفضتا دخول وسيط رابع، وأشارت إلى عدم نجاح طريقة الوساطة في السابق وقالت إنه تعطل عمل الوسيط المحايد في بدايته.

وأوضحت المصادر أن الدولتين طالبتا بمنح اللجان الفنية البحثية زمن إضافي للوصول إلى اتفاق حول النقاط محل الخلاف والبناء على النجاح الذي أحرزته اللجنة الفنية.

واختتمت اليوم “السبت” اجتماعات وزراء مياه دول حوض النيل “السودان، إثيوبيا، مصر” بالخرطوم بشأن مقترحات الملء الأول للسد

وجاءت أجندة الاجتماع وفقا للتوجيهات الموقعة من قبل وزراء المياه في اجتماعهم الأخير بالقاهرة في 16سبتمبر الماضي.

وناقش الاجتماع مخرجات الاجتماع الوزاري الثالث للجنة ومخرجات الاجتماع الوزاري الذي عقد باديس أبابا في سبتمبر من العام 2018.

ووقتها قامت المجموعة البحثية في كل دولة بتسليم وعرض مقترحاتها لكيفية ملء بحيرة السد وطريقة تشغيله ، فيما اتفقت الأطراف على مناقشة موضوعات محددة تجمع بين المقترحات الثلاث في ضوء مبدأ التعاون والتكيف مع حجم المياه الواردة من الهضبة الإثيوبية بجانب برنامج الملء الأول للسد و الذي يشمل التشغيل أثناء الملء الأول والتشغيل الدائم والتشغيل أثناء السنوات الجافة وفترات الجفاف الممتد.

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