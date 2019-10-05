وزير الري الإثيوبي: مفاوضات سد النهضة لم تصل إلى طريق مسدود

نفى وزير الري الأثيوبي، سبلش بكلي، أن تكون المفاوضات التي جرت بين وزراء الري للدولة الثلاثة بشأن ملء بحيرة وتشغيل سد النهضةوصلت إلى طريق مسدود.
وقال بكلي في مؤتمر صحافي بالسفارة الاثيوبية بالخرطوم، احزرنا بعض التقدمن وان القضايا العالقة سيتم حلها من خلال التفاوضالمباشر بين الدول الثلاثة.
وأضاف أن الوفد المصري تقدم بمقترح جديد يتعلق بتصريف(40) مليار متر مكعب سنويا، ولا يمكن تصريف هذه الكمية من المياه لان جملةإيرادات النيل الأزرق لا تزيد عن(30) مليار متر مكعب.
وبشأن طلب مصر بوسيط دولي في المفاوضات، قال "بكلي" فعلنا ذلك مسبقا من خلال لجنة الخبراء الدوليين من فرنسا وبريطانيا وإيطالياوألمانيا، إضافة إلي خبيرين من الدول الثلاثة.
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