الخلافات تسيطر على اجتماعات سد النهضة بالخرطوم

كشف وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، أن دولة اثيوبيا تقدمت بمقترح ملء بحيرة سد النهضة لمدة زمنية محددة بين 4 إلى 7 سنوات.

واضاف في مؤتمر صحافي بالخرطوم أن الإجتماعات ناقشت كل الأجندة التي تشمل عرض المقترحات البحثية للدول الثلاث.

وأقر عباس بوجود خلافات يجب التواصل في حلها، مشيراً إلى أن الاجتماعات ناقشت مقترح الوسيط الدولي، ولكن نعتقد أن اللجنة البحثيةتمتلك المقدرة لانجاز الملفات العالقة.

واشار إلى تقدم كبير احرز في عمل اللجنة البحثية، على الرغم من وجود بعض الخلافات.

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وقال جرى الاتفاق على استمرار التشاور بين وزراء الري الثلاثة في تحديد الخطوات التالية بما فيها الاجتماع تحديد المقبل.

وأكد انه تم الاتفاق على كثير من النقاط الخلافية، مشيراً إلى أنه ومنذ بدء المفاوضات بين الدول الثلاثة بشأن سد النهضة ولأول مرة يتمتدوال ارقام وجداول للملء الأول لبحيرة السد.

وقال: "أن التفاوض وعمل اللجنة البحثية الخماسية سيستمر حتى الوصول إلى حل لكل الخلافات".