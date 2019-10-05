"باي بال" تتراجع عن دعم عملة فيسبوك

وأصدرت شركة تحويل الأموال على الإنترنت بيانًا، بشأن هذا القرار بعد إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية، لتؤكد تقارير إعلامية أفادت بخروجها من تحالف "ليبرا اسوسييشن".
ولم تحدد "باي بال" سببا لخروجها من التحالف، إلا أن وكالة أنباء بلومبرج وغيرها من وسائل الإعلام أفادت بأن هذه الخطوة جاءت في ضوء المعارضة السياسية القوية ومخاوف الأجهزة الرقابية.
وقالت نص بيان "باي بال"، "لا نزال نؤيد طموحات ليبرا، ونتطلع إلى استمرار الحوار، بشأن سبل العمل معًا في المستقبل"، مؤكدة على أهمية شراكتها "طويلة المدى والقيمة" مع فيسبوك.
ووفقا لتقارير إعلامية، تدرس شركات "فيزا" و"ماستركارد" و"ستريب"، التخلي عن دعم العملة المشفرة.
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