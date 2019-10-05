إنستجرام يطلق تطبيق Threads

أطلق موقع مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام "Instagram"، خدمة المراسلة الجديدة "Threads"، وهو تطبيق جديد للتراسل يركز على الكاميرا ويهدف إلى مساعدة المستخدمين على التواصل بشكل مستمر مع الأصدقاء المقربين.

وحسب ما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، طورت الشركة المالكة للخدمة "فيسبوك"، خلال السنوات القليلة الماضية عدة طرق جديدة لمشاركة الصور والفيديو على إنستجرام، حيث أسهمت تلك الطرق في التواصل مع الأشخاص المقربين، بدءًا من المشاركة اليومية على خاصية "Stories" ثم ميزة إرسال رسائل الصور على "Direct".

وتدرك فيسبوك الحاجة للبقاء في تواصل مع دائرة الأصدقاء المقربين لوقت أطول، وليتمكن المستخدم من مشاركة ما يقوم به وإمكانية وصف حالته وشعوره عبر الصور ومقاطع الفيديو باستخدام المنصة، لذا قامت بتطوير خدمة Threads، لتبادل الرسائل بين الأصدقاء المقربين بطريقة أكثر خصوصية.

وتم تصميم تطبيق "Threads" بأسلوب يعزز الخصوصية والسرعة ويحسن تجربة تواصلك مع الأصدقاء، ويمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والرسائل والقصص stories مع أصدقائك الذين قمت بإضافة في قائمة المقربين، وبالتالي بإمكانك التحكم بقائمة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليك عبر Threads.

- الأصدقاء المقربون فقط:

أطلق فيسبوك خلال شهر نوفمبر العام الماضي، خاصية Close Friends والتي تمكن المستخدم من مشاركة المزيد من اللحظات الخاصة مع مجموعة محددة من الأشخاص الذين يقوم باختيارهم، والآن باستخدام "Threads" يمكن للمستخدم مراسلة الأصدقاء المدرجين على هذه القائمة على موقع إنستجرام، وسيكون لديك صندوق بريد مخصص للمراسلات والإشعارات الخاصة بهم فقط، وإذا لم يكن لديك أى قائمة للأصدقاء المقربين يمكنك إنشاء واحدة من خلال تطبيق Threads، ويمكنك أيضًا إخفاء أي من هذه الدردشات أو الدردشات الجماعية مع الأصدقاء المقربين.

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- مشاركة فورية للصور ومقاطع الفيديو:

يعد تطبيق Threads الطريقة الأسرع لمشاركة الصور والفيديوهات مع أصدقائك المقربين، وعند فتح التطبيق يدخل مباشرة إلى الكاميرا مثل تطبيق سناب شات، ليمكنك من إضافة عبارات مختصرة أو shortcuts لمشاركة ما تقوم به بمجرد نقرتين سريعتين، كما يمكن التمرير لأعلى من الكاميرا في صندوق الوارد الخاص بتطبيق Threads، حيث يمكنك الاستفادة من محادثة لتجربة مراسلة كاملة المواصفات مثلما هى الحال في Instagram Direct، ويمكنك إرسال صور GIF والمزيد، دون رسائل غير مرغوب فيها في صندوق الوارد الخاص بك، ويبقى الأشخاص الأكثر أهمية لديك أقرب إلى الأعلى.

- تعرف على ما يقوم به أصدقاؤك مع خاصية Status:

وطورت فيسبوك خاصية Status لمعرفة ما يقوم به أصدقاؤك خلال اليوم، خاصةً عندما لا يكون لديك الوقت الكافي لإرسال صورة أو إجراء محادثة، ولتحديد وضعك الحالى يمكنك الاختيار من مجموعة خيارات جاهزة من الرموز التعبيرية.

وستظل مراسلاتك مع أصدقائك المقربين تظهر في THREADS وDIRECT لتتمكن من التحكم بشكل كامل بكيفية المراسلة وتحديد الأشخاص الذين ترغب بالتفاعل معهم على أنهم من الأصدقاء المقربين.