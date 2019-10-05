مشاركة أكاديمية عربية فى اجتماع وكالة الفضاء المصرية

شاركت الجامعة العربية المفتوحة بمصر في الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه وكالة الفضاء المصرية ممثلة في مديرها التنفيذي الدكتور محمد القوصي، وبمقر الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، مثل الجامعة في الاجتماع الدكتور نبيل كامل، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية نائبا عن الدكتور عبدالحى عبيد، رئيس الجامعة.

تناول الاجتماع، عرض الأهداف قصيرة المدى والمتوسطة وبعيدة المدى، والإنجازات التي تحققت ومنها تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء، وتقدمت الجامعة ببعض المقترحات للتعاون المستقبلي بينها وبين الوكالة، خاصة في المجال التعليمي والتثقيفي بما يخدم أهداف الجانبين.

وفي هذا السياق، دعا الدكتور نبيل كامل إلى ضرورة رفع الوعى الشعبي العام بعلوم الفضاء والنهوض به ورفع مستوى الإدراك بكل ما يتعلق بالعلوم بشكل عام وبعلوم الفضاء بشكل خاص وتبسيط الأخبار العلمية، مطالبًا بمشاركة علماء الجامعة وأعضاء هيئة تدريسها بنشر سلسلة من المقالات المبسطة لشرح وتبسيط أخبار العلوم لغير المتخصصين.

كما دعا إلى إنشاء أقسام علمية متخصصة في علوم الفضاء بالجامعة، لما تتمتع به من شراكة عميقة مع الجامعة المفتوحة ببريطانيا، والتي حققت شهرة عالمية واسعة في علوم الفضاء بالتعاون الوثيق مع كل من وكالة الفضاء البريطانية ونظيراتها الأوروبية، خاصة وأنها بصدد التوسع في برامجها لدرجات البكالوريوس والدراسات العليا لسد حاجة التنمية في مصر.

وقال "كامل" إن الجامعة العربية المفتوحة التي يرأس مجلس أمنائها الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، لديها أفرع في 9 دول عربية تتعاون فيما بينها من أجل التعليم والتنمية، مما يمكن في أن يمتد نشاطها ليشمل علوم الفضاء عبر شراكتها بالجامعة المفتوحة في بريطانيا.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون ضرورة الاستفادة من الإمكانيات البشرية الهائلة التي تتمتع بها مصر، والبناء عليها وتنميتها والنهوض بها لتتبوأ مصر المكانة التي تليق بها بين الأمم في اكتشاف الفضاء والانتفاع بكل ما يمكن أن يقدمه للبلاد.