وذكرت الشركة - في بيان لها أوردته قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية اليوم السبت - "أن بعض أجهزة آي فون 6 إس وآي فون 6 إس بلس قد لا تعمل بسبب عطل يصيب الأجهزة، وتؤثر هذه المشكلة على الأجهزة التي تم تصنيعها بين أكتوبر عام 2018 إلى أغسطس 2019 ولها أرقام متسلسلة متوالية".. مؤكدة أنها ستصلح هذه المشكلة مجانا.
ويعتبر جهاز آي فون 6 إس له أهمية خاصة في تاريخ آبل، فقد كان آخر خط إنتاج أجهزة آي فون التي كانت مزودة بمقبس سماعة الرأس التي تم إلغاؤها بدءا من إصدار آي فون 7 في 2016.
وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى أن أجهزة آي فون 6 تتميز باستعمال جيد طويل الأمد، وأن الحل المجاني الذي وفرته آبل مؤخرا يمنح حامليه فرصة أكبر لتفضيل الشركة على شركات تكنولوجية أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر "آبل" تعترف بوجود عطل كارثى يصيب أجهزة آى فون "6 إس" و" 6 إس بلس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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