وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية أن فريقا تابعا لمنظمة "جى جى للحفاظ على البيئة" يقدم هذه التجربة للراغبين فى الاقتراب من الأسود وذلك من أجل جمع المال اللازم لتوفير الرعاية للاسود فى البرية، خاصة وأن كثير منها يعاني من ظروف سيئة،وذلك بعدما قضت فترة فى الأسر.
وقامت المؤسسة الخيرية بإعداد حفر خاصة واقفاص مؤمنة تتيح للزوار الفرصة لمشاهدة الأسود عن قرب والتقاط صور لها من زوايا غير تقليدية.
وقالت إحدى المتطوعات فى المؤسسة الخيرية فى تصريحات للصحيفة إن الهدف من هذه المبادرة هو توفير السيولة المالية لتقديم الرعاية الصحية للاسود والملاذ الآمن لها.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة بيئية تتيح للزوار تصوير الأسود عن قرب بجنوب إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.