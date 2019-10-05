العواصف تودى بحياة سيدة وتصيب 6 أشخاص شرق موريتانيا

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 6 أشخاص آخرون، جراء عاصفة اجتاحت شرقي موريتانيا.

وذكرت وزارة الداخلية الموريتانية- في بيان لها- أن الأمطار الأخيرة التي صاحبتها رياح قوية وعواصف رعدية، شهدتها مناطق متفرقة في 4 محافظات وأدت إلى انهيار العديد من الأعرشة والبيوت الطينية وسقوط بعض أعمدة الكهرباء؛ مع تسجيل إصابات بشرية في بعض المناطق.

يذكر أن موريتانيا شهدت الشهر الماضي فيضانات وسيولا أدت إلى خسائر في الأرواح والمواشي وتركت المئات بدون مأوى بعد أن جرفت السيول بيوتهم.