رئيس البرلمان العراقي يعلن تخصيص أموال إضافية للفقراء والخريجين

وقال رئيس البرلمان العراقي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم بعد لقائه المحتجين، إنه سيتم تخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق، وذلك وفق قناة "العربية".
وشدد الحلبوسي على أنه على الفقراء في العراق مسئولية البرلمان والحكومة وجميع السلطات، مشيرًا إلى أن الاجتماع مع وفد المتظاهرين أسفر عن اتفاق على ضمان حقوق المتقاعدين.
وأضاف الحلبوسي "مشكلة الفساد في العراق تتلخص بعدم إنجاز المشاريع، ويجب تجاوز البيروقراطية لتسريع عملية إنجاز المشاريع في العراق".
وأكد رئيس البرلمان أنه سيتم فتح باب التسجيل للعاطلين عن العمل في وزارة الدفاع العراقية، وكذلك تفعيل قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بحاملي الشهادات.
وأعلنت مصادر رسمية حكومية في وقت سابق اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات التي بدأت في أنحاء البلاد منذ الثلاثاء الماضي وحتى إلى 73 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح، فيما قالت مصادر حقوقية إن عدد الضحايا بلغ أكثر من 100 قتيل و4 آلاف جريح ومئات المعتقلين.
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