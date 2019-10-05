بالفيديو : “عبدالحي يوسف” يسخر من كرة القدم السودنية بطريقة مستفزة

تحدث الشيخ “عبدالحي يوسف” في خطبته يوم الجمعه عن الحدث الشاغل لمعظم الشعب السوداني شباب كانو ام كبار وهو إفتتاح دوري كرة القدم للسيدات بالسودان .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) يعتبر افتتاح دوري السيدات لكر القدم بالسودان هو “التريند” الاعلى بمواقع التواصل الاجتماعي , حيث ان كل وسائل الميديا اعطت مساحات متفردة وواسعه لهذا الحدث .
وقال “عبدالحي” في خطبيتة ساخراً : ( من اخر التقليعات ما شغلو به الناس في هذا الاسبوع من افتتاح دوري نسائي لكرة القدم , وكان رجالنا الذين يلعبون كة القدم قد حازو البطولات واحرزو الكؤوس ورفعو اسم البلاد عاليا ) .
ووجدت الخطبة الكثير من الردود الساخرة حيث علق احدهم : (عادي امريكا المنتخب الرجالي كان بالغ بصل دوري المجموعات ولا ال 16 في كاس العالم ونسوانهم ابدعو في كاس العالم للسيدات) .
واضاف آخر : (و كأنو المواضيع كملت عشان يتكلم في ده , ولا صاح هو ما ح يتكلم عن الشهداء الاتدفنو تحت اسم مجهول) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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