المحكمة تأمر بإعلان ضامن المتهمة الثانية في محاكمة مستشفى ولادة شهير

أمرت محكمة الخرطوم شمال أمس الأول بإعلان ضامن المتهمة الثانية في محاكمة مستشفى ولادة شهير بقتل سيدة خطأ بعد إجراء عملية ولادة قيصرية نسبة لغياب المتهمين.

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وكانت محكمة الاستئناف أصدرت قرارا في قرار شطب الاتهام الذي أصدرته محكمة الموضوع في مواجهة المدير العام للمستشفى. وأمرت محكمة الاستئناف بإعادة النظر حول مبلغ التعويض الذي طالب به الشاكي ويفوق المليار جنيه، وجاء ذلك بعد الطعن المقدم لدى الاستئناف ضد قرار توجيه الاتهام.

وفي أحد الجلسات وجهت محكمة جنايات الخرطوم شمال تهمة القتل الخطأ على اختصاصي نساء وتوليد ونائبه تسببا بوفاة زوجة ضابط بخطأ طبي خلال عملية ولادة أجريت لها بالمستشفى، فيما شطبت المحكمة الاتهام في مواجهة متهمة كانت تشاركهما الاتهام، وتم استئناف القرار وأحالته الاستئناف إلى المحكمة مرة أخرى.

وبحسب ما اوردته اليوم التالي فإن تفاصيل قضية الاتهام تقدم الشاكي بعريضة وأفاد بأنه ضباط بالمعاش وأحضر زوجته (38 عاماً) للمستشفى لإجراء عملية الولادة جراء خطأ طبي وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم القبض على المتهمين وهم المدير العام للمستشفى والاختصاصي الذي أجرى العملية ونائبه ووجهت النيابة للمتهمين تهماً تحت المادة (132) من القانون الجنائي التي تتعلق بالقتل الخطأ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)