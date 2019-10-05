بالصورة :ماذا فعل لاعبات فريق العباسية مع اللاعبة أرجوان عصام

التاريخ: 05-أكتوبر-2019 فى : رياضة 12 مشاهدة شهدت مباراة دوري السيدات بين فريقي العباسية والتحدي والتي انتهت بفوز التحدي بنتيجة ثقيلة بلغت 13 هدفاً حدثاً غريباً حيث أنه و بالرغم من تلقي فريق العباسية للخسارة الثقيلة على يد فريق التحدي إلا أن لاعبات العباسية تسابقن لأخذ صور سيلفي مع نجمة فريق التحدي التي تصدرت Advertisements المشهد و خطفت الاضواء ارجوان عصام . وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) أن اللاعبة أرجوان أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الأجتماعي. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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