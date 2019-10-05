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الري تكشف عن صعوبات مالية تواجه عملها

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 05-أكتوبر-2019

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الري تكشف عن صعوبات مالية تواجه عملها

أقر مدير عمليات الري بوزارة الموارد المائية والري، صديق يوسف، بجملة من الصعوبات المالية التي تواجه وكالة الري، وأعلن عن التصديق بمبلغ 400 مليون جنيه بدلاً عن 6 مليارات جنيه مقترح موازنة الري للموسم الزراعي ٢٠١٩م-٢٠٢٠م.

 

وأشار إلى أن قلة الأموال أثرت في صيانة مواعين وآليات الري، وأضاف أن وكالة الري خصصت 294 مليون لمشروع الجزيرة، منها 230 مليون جنيه لصيانة الأبواب وإزالة الأطماء بالجزيرة.

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وقال إن المنفذ من المياه حتى اليوم يبلغ 37 مليون متر مكعب والأمطار غطت العجز فيه، مؤكداً جاهزية الري للموسم الشتوي، مبيناً أن الآليات بالمشروع كافية، ولفت إلى أن العمل يسير بنظام الورديتين لتأهيل الشركات المتوقفة لتجهيز القنوات وصيانة الأبواب ومنظمات القنوات، إضافة لانتظام العمل وفق الأولويات في صيانة الكباري والمنظمات الوسيطة.

 

وشدد يوسف بحسب الشروق – على ضرورة مراجعة التركيبة المحصولية، والالتزام الصارم بالمحددات الفنية ومراعاة قيمة المياه وتوظيفها بالصورة المثلى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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