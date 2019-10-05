الشرطة تحبط تهريب كميات من الوقود بكسلا

التاريخ: 05-أكتوبر-2019
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تمكنت إدارة مكافحة التهريب ولاية كسلا من إحباط محاولة تهريب (97) جركانة وقود على متن (4) بكاسي بعد مطاردة مارثونية ما بين المهربين وقوة من المكافحة التي تمكنت من الحؤول دون تهريبها إلى إحدى دول الجوار.
وضبطت كميات كبيرة من حجارة البطارية وألواح الزنك بأحد الأحياء الطرفية؛ من خلال معلومات نوعية توفرت لإدارة مكافحة التهريب ولاية كسلا.
وقال العقيد صالح إدريس مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية “للمكتب الصحفي للشرطة” بحسب اليوم التالي – إن إدارته رصدت معلومات دقيقة، تفيد بشروع شبكة إجرامية في محاولة تهريب كمية من الوقود، إلى إحدى دول الجوار عبر القطاع الجنوبي، وفور تلقي المعلومات تم تشكيل قوة للمتابعة، وأسفرت عن ضبط المتهمين على متن (4) مركبات بكاسي بعد مطاردة ماراثونية توجت بالقبض على المتهمين، وبحيازتهم (97) جركانة وقود ما يعادل (1552) جالون وقود، وتدوين إجراءات قانونية في مواجهة المتهمين ولا زالت التحريات جارية لتقديمهم للمحاكمة.
وفي سياق متصل أكد صالح أن إدارته ضبطت (1000) كرتونة حجر بطارية، بجانب (13) طن زنك مخبأة بأحد المنازل الطرفية معدة للتهريب خارج البلاد، مؤكداً أن إدارته ستظل عيناً ساهرة ويداً أمينة في حماية الاقتصاد من خطر المهربين، وستظل يد من حديد أمام كل من تسول له نفسه بتخريب الاقتصاد وتهريب السلعة الإستراتيجية والمواد الغذائية والمدعومة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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