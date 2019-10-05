الشرطة تضبط عصابة السرقات النهارية بمدينة الصحافيين

التاريخ: 05-أكتوبر-2019
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تمكنت شرطة المباحث بمحلية شرق النيل وقسم شرطة مدينة الصحافيين، بالتعاون مع المواطنين، من ضبط وقبض عصابة السرقات النهارية التي روعت السكان خلال الأسبوع الماضي، من خلال سرقتها لعدد من المنازل بمدينة الصحافيين بمربع عشرين.
وتعود تفاصيل الحادث إلى أن أحد اللصوص حاول سرقة أحد المنازل في غياب أصحابه إلا أن الصدفة جعلت أفراد المنزل يعودون إليه في اللحظة التي كان يشرع فيها اللص في سرقة المنزل، وتمكن قسم الشرطة بمدينة الصحافيين من قبض المتهم الذي تم تسليمه لقسم شرطة التكامل.
وأكد إمام وخطيب مسجد مدينة الصحافيين في خطبة يوم الجمعة، أن السرقات النهارية روعت المواطنين في منازلهم، مطالباً المواطنين بضرورة التصدي لظاهرة السرقات النهارية، وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية في القضاء على الظواهر السالبة بمنطقة الوادي الأخضر، كونها بعيدة جغرافياً، مما يجعلها قبلة للمجرمين.
وامتدح عدد من المواطنين بحسب الشروق – جهود الشرطة في القبض على أفراد العصابة، مطالبين الشرطة بالتحقيق في كل بلاغات السرقة التي تمت في الفترة الماضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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