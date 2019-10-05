ضبط 180 موقعاً للخمور بالبحر الأحمر

ضبطت شرطة أمن المجتمع ولاية البحر الأحمر (180) موقعاً لتصنيع الخمور البلدية، بداخلها (115 ) برميلاً، و(22) جركانة من الخمور البلدية، وتمت إبادة المضبوطات، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها نحو حماية المجتمع.

وواصلت شرطة أمن المجتمع حملاتها المكثفة ضد أماكن تصنيع الخمور البلدية، ونجحت في ضبط كميات كبيرة من الخمور البلدية معبأة داخل جركانات كبيرة وأخرى مختلفة الأحجام، حيث أسفرت الحملة عن ضبط (233) متهماً و(22) جركانة و(115) برميلاً و(122) ماعوناً وتدمير (180) مصنعاً للخمور البلدية، وتم اتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة المتهمين تحت طائلة القانون الجنائي لسنة 1991م.

Advertisements

ووقف على الإنجاز العميد شرطة فضل عبده فضل مدير دائرة الشؤون العامة بالإنابة، والعميد شرطة عمر أحمد الجعلي مدير دائرة الجنايات، والعقيد شرطة مبارك عبدالغفار مدير إدارة الجنايات.

وقال مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية البحر الأحمر في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة،بحسب الشروق – إن هذه الضبطية تأتي في سياق الدور الذي ظلت تقوم به شرطة أمن المجتمع في محاربة الظواهر السالبة، وعلى رأسها صناعة الخمور البلدية. وأكد أن هذه الحملات ستتواصل للقضاء على التفلتات والبؤر الإجرامية المخالفة للقانون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)