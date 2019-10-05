أوامر بالقبض على متهمين بالمتاجرة بالمخدرات في توتي

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وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس الأول برئاسة القاضي معاوية محمد عبد الله بالقبض على المتهم الأول وضامنه والمتهم الثالث وضامنه نسبة لغيابهم عن جلستها المحددة لمواصلة السماع، وتقدم ممثل دفاع المتهم الثاني بطلب للمحكمة التمس فيه إرجاء الجلسة نسبة لظروف مرضية، ووافقت المحكمة على الطلب وحددت جلسة نهاية الشهر الجاري.

وبحسب ما نقلته صحيفة اليوم التالي عن الاتهام فإن مواطنين بجزيرة توتي تقدموا ببلاغ عن انزعاجهم من نشاط المتهمين بالاتجار في المخدرات من داخل منزلهم وبعد عملية الرصد والمتابعة للمنزل نصبت الشرطة كميناً وبأمر تفتيش صادر من النيابة تمت مداهمة المنزل وتم القبض على المتهم الأول (مشلول) والثاني في غرفة وضبط تحت الكرسي (2) قندول، وعند تفتيش المتهم الثاني عثر بجوزته على قطعة واحدة داخل جيبه ووجد المتهم الثالث في فناء المنزل وتم القبض عليهم واقتيادهم إلى دائرة الاختصاص مدونة بلاغاً في مواجهتهم تحت نص المادة (15 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)