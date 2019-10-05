بالصور : وفاة أكبر سلحفاة في أفريقيا عن (..) عام .. مفاجاة في العمر

نفقت أكبر سلحفاة في أفريقيا، “ألاغبا”، الخميس، عن عمر (344) عاماً.

وكانت “ألاغبا” تعيش بداخل قصر “أوقبوموشو” في ولاية “أويو”، ونفقت نتيجة إصابتها بمرض، بحسب وكالة الأنباء النيجيرية.

وبحسب قناة العالم عاشت السلحفاة لعدة قرون، وشهدت العديد من الملوك، وكان لديها موظفان مكرسان لخدمتها بداخل القصر، اللذان يوفران لها الغذاء والعلاج.

وكان السياح من كافة أنحاء العالم، يزورون السلحفاة “ألاغبا” على مدار اليوم.

Advertisements

وذكرت الوكالة النيجيرية أنه هناك خططاً للاحتفاظ بجثة السلحفاة “الاغبا”، التي قضت نحو 300 عاماً من عمرها في قصر “أوقبوموشو”، من أجل السجلات التاريخية.