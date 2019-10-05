آلية السلع بشمال كردفان: الغازيشكل عائقاللمخابز

دعت آلية متابعة السلع والخدمات بشمال كردفان إلى أهمية توفير الغاز لضمان استمرار عمل المخابز بالولاية مع الاهتمام بضبط اوزان الخبز.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم بامانة الحكومة برئاسة الاستاذ كمال الحاج احمد انابة عن الامين العام لحكومة الولاية.

وقدم الاستاذ أحمد سليمان إنابة عن محلية شيكان تقريرا متكاملا تناول فيه موقف التدفق اليومي لسلعتي الدقيق والغاز للمخابز بجانب الوقود الخدمي من البنزين والجازولين، متطرقا الي حملات النظافة والرش المستمرة بمدينة الابيض.

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إلى ذلك قدم الاستاذ يس احمد مدير التجارة بوزارة المالية والاقتصاد تقريرا حول كمية الدقيق المدعوم الذي تم توزيعه للمحليات والمخزون وحجم الوارد للولاية من الوقود، والمحطات العاملة في التوزيع، مؤكدا بان مشكلة الغاز لاتزال قائمة خاصة غاز المخابز مما شكل عائقا في عمل المخابز بالولاية.

هذا وقد أشادت الآلية بالجهود المقدرة التي يبذلها ضباط القطاعات بمدينة الابيض في المتابعة اليومية لحركة انسياب الخدمات للمواطنين، كما اشادت بالمبادرات الكبيرة من كافة احياء مدينة الابيض والتجاوب مع حملات اصحاح البئية والنظافة بالمدينة.

سونا

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