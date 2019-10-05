المؤتمر الوطني يتجه لمقضاة منظمة  زيرو فساد 

الخرطوم :التيار نت

كشف القيادي بحزب المؤتمر الوطني الوالي السابق احمد عجب الفيا عن تكوين لجنة قانونية لحصر كل التهم والارقام التي نسبت لعضوية المؤتمر الوطني من قبل منظمة زيرو فساد واضاف كل التهم سيتم في مواجهتها اجراءات قانونية و والحديث عن امتلاك المليارات واللمتلكات سيتم حصره وهناك جهة قانونية سيتدير هذا الملف لافتا الي توكيل عدد من المحامين من الحزب لمباشرة تلك القضايا وتحريك الملف.

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