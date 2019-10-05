الجبهة الثورية تكشف حقيقة منع رئيسها الدخول إلى إثيوبيا

نفت الجبهة الثورية السودانية، السبت، منع رئيسها الهادي إدريس من دخول إثيوبيا، للمشاركة في ورش تحضيرية عن عملية السلام المقرر انطلاقها 14 اكتوبر الجاري، جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم الجبهة أسامة سعيد.

وقال سعيد في البيان : ننفي أخباراً تداولتها صحف سودانية عديدة عن منع إثيوبيا رئيس الجبهة الثورية السودانية من دخول أراضيها، ورئيس الجبهة وقادتها موجودون حالياً في أديس أبابا، لعقد ورش عمل واجتماعات تحضيرية لعملية السلام.

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