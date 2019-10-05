اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الجبهة الثورية تكشف حقيقة منع رئيسها الدخول إلى إثيوبيا

0 نشر
مصدر الخبر / الراكوبة نيوز 0 تبليغ

Advertisements

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

نفت الجبهة الثورية السودانية، السبت، منع رئيسها الهادي إدريس من دخول إثيوبيا، للمشاركة في ورش تحضيرية عن عملية السلام المقرر انطلاقها 14 اكتوبر الجاري، جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم الجبهة أسامة سعيد.

وقال سعيد في البيان : ننفي أخباراً تداولتها صحف سودانية عديدة عن منع إثيوبيا رئيس الجبهة الثورية السودانية من دخول أراضيها، ورئيس الجبهة وقادتها موجودون حالياً في أديس أبابا، لعقد ورش عمل واجتماعات تحضيرية لعملية السلام.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا