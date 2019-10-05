وزير الري : الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لمناقشة أزمة سد النهضة

قال ياسر عباس وزير الرى السودانى، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين من الدول الثلاثة لمناقشة أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أنه يدعو إلى استمرار عمل اللجنة الفنية السودانية المصرية الإثيوبية لحل الخلافات بشأن سد النهضة.

وأضاف وزير الرى السودانى، خلال مؤتمر صحفى فى الخرطوم، فى ختام اجتماعات بشأن سد النهضة، اتفقنا على عدة مسائل وسنواصل العمل على حل النقاط الخلافية.

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