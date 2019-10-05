صدامات نارية في قرعة”محمد السادس” للأندية الأبطال

الخرطوم: باج نيوز

أسفرت قرعة دور الـ”16″ من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال والتي جرت اليوم”السبت” عن مواجهاتٍ قوية، بعدما أوقعت الرجاء المغربي أمام نده الوداد البيضاوي، فيما سيقابل الوصل الإماراتي نظيره اتحاد جدة السعودي.

وسيلتقي الشباب السعودي بنظيره شباب الأردن،فيما يلاقي الإسماعيلي المصري منافسه الجزيرة الإماراتي، وسيواجه أولمبيك آسفي المغربي فريق الترجي التونسي، وسيلاقي القوة الجوية العراقي نظيره مولودية الجزائر،فيما يلعب الاتحاد السكندري أمام المحرق البحريني، فيما يواجه نواذيبو الموريتاني منافسه الشرطة العراقي.

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وكانت قد أقيمت ورشة عمل للأندية المتأهلة إلى دور الـ”16″، وذلك لتحديد مواعيد مباريات الذهاب والإياب في دور الستة عشر، بإشراف اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وفي حضور ممثلي الأندية والاتحادات.

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