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هزيمة ساحقة للكرنك أمام الدفاع في دوري السيدات

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مصدر الخبر / باج نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم: باج نيوز

حقق الدفاع الفوز على الكرنك بـ”12″ هدف دون مقابل في المباراة التي جرت اليوم”السبت” ضمن دوري السيدات لحساب مجموعة الخرطوم.

وسجّل أهداف الدفاع كلاً من إلهام بلتون”8″ أهداف، بخيتة الياس”هدفان”، ومروة صلاح الدين، مارلين زكريا.

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وفي مباراة ثانية، فاز الهلال الأبيض على الأهلي الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأحرز للهلال كلاً من أمنية حسن”هدفان”، وملاك محمد”هدفان”، فيما سجّل للأهلي إيناس محمد.

وتقام غدًا”الأحد” بالأبيض مواجهة تجمع بين نجوم السلام والموردة.

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