السودان: “1.8” مليون دولار لحل أزمة مياه الشرب بالنيل الأزرق

الخرطوم: باج نيوز

حددت وزارة الصحة السودانية، يوم السبت، مبلغ 1.8 مليون دولار، لحل أزمة مياه الشرب ومعالجة الأوضاع البيئية، في ولاية النيل الأزرق “شرقي البلاد”.

ونوهت الوزارة إلى قصور في شبكات مياه الشرب، كاشفة عن تغطية شبكة المياه لـ 60% من محلية الروصيرص، و75% لمحلية الدمازين، فيما يعتمد بقية سكان الولاية على المياه الواردة من مصادر خارج الشبكة.

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وسجلت حواضر وقرى النيل الأزرق، عدة إصابات وحالات وفاة بمرض الكوليرا، خلال موسم الخريف الحالي.

وقال رئيس غرفة الطوارئ، المدير العام المكلف بالوزارة، مصطفى جبر الله عبر (الفيديو كونفرنس) في الاجتماع اليومي للجنة الفنية للاستجابة لمجابهة إنتشار وباء الكوليرا بقاعة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية، إن مشكلة مياه الشرب تحتاج لحل جذري بحسبان أن معظم السكان يشربون من خارج الشبكة.

ولفت إلى ان منظمة اليونسيف تعهدت بدعم الخطة الموضوعة بمبلغ مليون دولار، مطالبا الصحة الاتحادية بتوفير باقي التكلفة بالتنسيق مع المنظمات الأخرى.

واقر جبر الله،بالتردي في صحة البيئة وعدم توفر مكبات للنفايات، فضلاً عن عدم تفعيل القوانين ما يستوجب التنسيق مع الحكومة الاتحادية.

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