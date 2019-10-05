حمدوك يستقبل وزراء الري في السودان ومصر وإثيوبيا

استقبل رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم، السبت، فى الخرطوم، وزراء الموارد المائية والرى في كل من مصر، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى.

وناقش رئيس الوزراء السوداني، مع الوزراء الثلاثة نتائج اجتماعاتهم لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والتى انطلقت أمس، الجمعة.

ومن المقرر أن تنتهى الجلسة الختامية لاجتماعات الوزراء فى وقت لاحق اليوم.

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