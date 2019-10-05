ختام الأسبوع الخدمي بقريةسعادةالكواهلةبولايةالجزيرة

(سونا)اختتمت مجموعة السودان أصل الحضارات إسبوعها الخدمي بقرية سعادة الكواهلة بولاية الجزيرة تحت شعار: (أسبوع السعادة) والذي احتوى على أيام علاجية وثقافية ورياضية وتوعوية وتدبير منزلي وعمليات رش ضبابي لنواقل الامراض وتقديم خدمات السجل المدني، ونظم الاسبوع بالتعاون مع جامعة الرباط الوطني كلية التمريض الدفعة (16) وكلية الكوارث – مستشفى الرباط الجامعي – جامعة النيلين – جمعية الحبر الخيرية للعيون – مستشفى مكة للعيون.

وأكد الفريق عبد الرحمن حسن حطبة راعي الاسبوع والمبادرة أن المجموعة تضم أعضاء من كافة أنحاء السودان وتقوم بهذا العمل بالشراكة مع أبناء وشباب منطقة سعادة الكواهلة والعديد من الجهات الشريكة، مبيناً أن المشروع سوف يكون فاتحة لأعمال المجموعة التي ينتظر أن تعم كافة أنحاء السودان بقيادة مبادرات مجتمعية تخدم انسان السودان.

وأضاف حطبة أن المبادرة نجحت في تقديم الخدمات العلاجية والطبية وخدمات السجل المدني لمواطني سعادة الكواهلة في أماكن تواجدهم وإشاعة روح المحبة والاخاء والكفالة بين المواطنين.

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وفي استطلاع لوكالة السودان للانباء أجرته وسط أبناء قرية سعادة الكواهلة حول نجاح الاسبوع أكد الدكتور إبراهيم عبدالرحمن أن الخدمات الطبية التي قدمت خلال الاسبوع كانوا في أمس الحاجة إليها تحت إشراف أطباء من مختلف التخصصات مشيداً بتوزيع أدوية خلال الاسبوع مجاناً على المرضى من القرية.

ومن جانبه أشاد الاستاذ محمد عبدالرحمن الديبة من أبناء قرية سعادة الكواهلة بتقديم الاسبوع لخدمات السجل المدني داخل القرية مؤكداً أن إستخراج المستندات الثبوتية الشخصية كان يكلفهم وقتاً كبيراً شاكراً تيم السجل المدني الذي شارك في الاسبوع موضحاً أن مواطني القرية يثمنون عالياً جهود الشرطة في هذا المجال.

وعلى صعيد متصل أبدى الاستاذ محمد القاسم من مواطني القرية عن سعادة أهل قرية سعادة الكواهلة بزيارة النجوم الدوليين للقرية أمثال : الكباتن : قلة الصغير – مصطفى النقر – صديق الرميلة – خالد بخيت – مدثر كاريكا – عصام بلاتيني وعمر بخيت مبيناً أن ذلك يعتبر حدثا مهماً في القرية موضحاً ان زيارة النجوم الدوليين من العصر الذهبي للكرة السودانية يحدث لاول مرة في سعادة الكواهلة.

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