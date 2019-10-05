إياد نصار ضيف شرف فيلم كريم محمود عبد العزيز الجديد

انضم الفنان إياد نصار إلى فريق عمل فيلم "موسى" الذي يخوض بطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز، بعدما تعاقد على ظهوره كضيف شرف بشكل رسمي، ومن المقرر أن يبدا تصوير مشاهده خلال أيام بقيادة المخرج بيتر ميمي.

تدور الأحداث حول تطور التكنولوجيا وتأثيرها على البشرية، وتسلط الضوء على اعتماد الإنسان على التكنولوجيا بشكل كبير، وينتمي العمل لنوعية أفلام الفانتازيا والخيال العلمي.

من ناحية اخرى؛ يصور "أياد" مشاهده ضمن احداث مسلسل "حواديت الشانزلزيه" وتدور أحداثه حول 5 طبقات في مصر بحقبة الخمسينيات ويحتوي على 45 حلقة، ويشارك في بطولته كل من إنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

