إياد نصار ضيف شرف فيلم كريم محمود عبد العزيز الجديد

تدور الأحداث حول تطور التكنولوجيا وتأثيرها على البشرية، وتسلط الضوء على اعتماد الإنسان على التكنولوجيا بشكل كبير، وينتمي العمل لنوعية أفلام الفانتازيا والخيال العلمي.
من ناحية اخرى؛ يصور "أياد" مشاهده ضمن احداث مسلسل "حواديت الشانزلزيه" وتدور أحداثه حول 5 طبقات في مصر بحقبة الخمسينيات ويحتوي على 45 حلقة، ويشارك في بطولته كل من إنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
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