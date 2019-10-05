البدري يعلن قائمة المنتخب المصري لمواجهة بتسوانا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أسماء 23 لاعبًا للانضمام لمعسكر الفراعنة الذي ينطلق الاثنين المقبل، ويشهد مباراة ودية ضد بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري.

وأعلن الجهاز الفني القائمة اليوم، لمنح الاتحاد المصري لكرة القدم الفرصة لإبلاغ الأندية، كما أكد إعفاء لاعبي المنتخب الأولمبي وأيضًا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لمنحه المزيد من الراحة.

وجاء في مقدمة القائمة الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا، بالإضافة إلى 19 لاعبًا محليًا بجانب.

وضمت قائمة منتخب مصر الأولى عدة وجوه جديدة على رأسها محمد بسام حارس الطلائع وعبد الله جمعة وحمدي فتحي لاعب وسط الأهلي ورجب بكار ظهير أيمن بيراميدز بجانب عودة أحمد فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمعسكر أكتوبر كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام

الدفاع: رجب بكار – أحمد فتحي – باهر المحمدي – محمود علاء – أيمن أشرف – عبد الله جمعة – محمد حمدي – أحمد حجازي

الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – حمدي فتحي – عبد الله السعيد – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – عمر جابر – محمود حسن تريزيجيه – محمد النني

الهجوم: حسام حسن – عمر السعيد – أحمد حسن كوكا