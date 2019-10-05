وقال ميدفيديف، في تصريحات اليوم السب- إن "العلاقات الثنائية بين البلدين ودية، ولكن براجماتية أيضا، وإن التعاون يجب أن يكون مفيدا لكلا الجانبين".
وأضاف أن "الوضع قد تغير في هذا العالم فيما يتعلق بالمساعدة المجانية والإمدادات غير القابلة للاسترداد.. الاتحاد السوفيتي لم يعد موجودا وكوبا تتغير، ولا يمكن أن يجري الآن أي حديث عن أي نوع من المساعدة غير القابلة للاسترداد والتي يتعين شطبها بعد ذلك".
وفيما يتعلق بإمكانية عودة فرقة عسكرية روسية إلى كوبا.. قال ميدفيديف: "دعهم يتكلمون، بالمعنى الدقيق للكلمة، لم يكن لدينا قاعدة هناك في العهد السوفيتي"، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بنشر فرقة عسكرية منفصلة.
وأضاف رئيس الوزراء الروسي: "تكلمنا مع السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، الرئيس السابق للدولة راؤول كاسترو عن التعاون فيما بيننا".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: لا حديث حاليًا عن مساعدات مجانية لكوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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