وزارة الصحة الأمريكية تؤكد توقف تفشي عدوى الحصبة

أكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، توقف تفشي عدوى الحصبة في البلاد، والذي بدأ تفشيه منذ عام تقريبًا في ولاية نيويورك، الأمر الذي كان قد دفع الولاية لرفع حالة الاستعداد لمرحلة "الخطر".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أن إعلان وزارة الصحة الأمريكية يأتي بعد يوم من إعلان المدينة توقف تفشي العدوى.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار "نشيد بانتهاء وباء الحصبة في نيويورك وبأن الحصبة لا تزال مصنفة بين الأمراض التي تم القضاء عليها في الولايات المتحدة".

وتعود آخر الحالات المسجلة في مدينة نيويورك إلى 15 يوليو الماضي، أما في بقية أنحاء الولاية فسُجلت آخر حالة في 19 أغسطس الماضي، وقد أعطي سكان هذه المناطق المتضررة أكثر من 60 ألف جرعة من اللقاحات.

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