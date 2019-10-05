الشرطة العراقية تعلن مقتل 5 أفراد في تظاهرات اليوم ببغداد

وجرت اشتباكات محدودة في بغداد بين قوات الأمن والمتظاهرين، فيما تحاول الشرطة منع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير بالعاصمة، حتى لا يحدث اعتصام واتساع لدائرة التظاهرات، وذلك وفق قناة "العربية"
فيما أكدت مصادر طبية عراقية ارتفاع حصيلة احتجاجات بغداد، اليوم، إلى 8 قتلى بخلاف عشرات المصابين.
والتقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق اليوم، وفدًا من المتظاهرين، وتعهد برفع مطالب وفد المتظاهرين إلى الكتل السياسية والحكومة العراقية.
وأكدت مصادر رسمية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات التي بدأت منذ الثلاثاء الماضي إلى 73 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح.
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