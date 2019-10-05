بعد السباعية.. توتنهام ينهار ويسقط بثلاثية من برايتون

سقط فريق توتنهام بثلاثية نظيفة أمام مضيفه برايتون في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي سجل أهداف برايتون موبولي وكونولي "هدفين" في الدقائق 3 و33 و65 ليواصل توتنهام السقوط بعد الخسارة 7-2 من بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا. وتوقف رصيد توتنهام عند 11 نقطة في المركز السادس بينما برايتون الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

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