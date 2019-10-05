3 مهاجمين على رادار مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي

يستهدف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولشاير، التعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن سولشاير يريد التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة، ويعتبر النجم الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي أو هاري ويسلون لاعب بورنموث الإنجليزي.
وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن مهاجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي، موسى ديمبيلي، لا يزال ضمن أهداف مانشستر يونايتد خاصة بعدما حاول الشياطين الحمر التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن توقفت وفشلت الصفقة.
ةيسعى الشياطين الحمر لتدعيم خط هجوم الفريق، خاصة بعد رحيل الثنائي الهجومي، البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان الإيطالي في الصيف الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يعاني من سلسلة نتائج سلبية خلال الفترة الأخيرة حيث يتواجد الفريق في المركز العاشر بجدول الدوري الإنجليزي برصيد تسع نقاط.
ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد، غدًا الأحد، أمام فريق نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
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