ومن الجدير بالذكر أنه قد فاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره سالزبورج، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة في ملعب الأنفيلد، وقد شهدت المباراة أداءًا رائعًا من لاعبي الفريق النمساوي.
وقال هالاند، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميررو" البريطانية، حول مستقبله وإمكانية اللعب بقميص الشياطين الحمر: "الاهتمام الإعلامي كبير وهو ضغط جيد".
وأضاف اللاعب الشاب: "الفريق قادر على حمايتي وأتمنى أن تتم حمايتي أكثر في المستقبل رغم أنّ الأمر لن يكون سهلًا في ظل ما يُقال".
وأتم اللاعب بقوله: "هذه الأخبار مملة بالنسبة لي. أشعر بالملل الآن، وعلى تقدير من 1 إلى 10 لإبراز مدى الملل فأنا 9.9".
كانت هذه تفاصيل خبر قاهر ليفربول حول إمكانية انتقاله لعملاق البريميرليج: "إنها أخبار مملة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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