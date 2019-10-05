قاهر ليفربول حول إمكانية انتقاله لعملاق البريميرليج: "إنها أخبار مملة"

علق النجم الواعد إيرلينج هالاند، مهاجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، على الأخبار التي ربطته بالانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو القادم، بأنها أخبار "مملة" رافضًا الحديث عن هذا الأمر.

ومن الجدير بالذكر أنه قد فاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره سالزبورج، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة في ملعب الأنفيلد، وقد شهدت المباراة أداءًا رائعًا من لاعبي الفريق النمساوي.

وقال هالاند، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميررو" البريطانية، حول مستقبله وإمكانية اللعب بقميص الشياطين الحمر: "الاهتمام الإعلامي كبير وهو ضغط جيد". وأضاف اللاعب الشاب: "الفريق قادر على حمايتي وأتمنى أن تتم حمايتي أكثر في المستقبل رغم أنّ الأمر لن يكون سهلًا في ظل ما يُقال".